Современное компьютерное оборудование появилось в Вяземской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Взрослая поликлиника ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница» получила новое компьютерное оборудование, рассказали в департаменте здравоохранения Смоленской области. Современная техника передана Фондом социальной поддержки «СозИдаНие» на безвозмездной основе в рамках программы «Поезд здоровья».

Также в рамках программы проводятся клинико-лабораторные исследования и диагностические обследования. Их перечень определяется медучреждениями исходя из потребностей населения. В частности, специалисты проводят профосмотры, обследования по программе диспансеризации, рентгендиагностические и ультразвуковые исследования, лабораторные обследования и другое. Помимо этого, сотрудники медицинских организаций осуществляют вакцинацию населения против COVID-19.

Ранее «КП» писала, что более 2 тысяч тонн смоленской животноводческой продукции экспортировано за границу в 2021 году. Предприятия Смоленщины осваивают новые зарубежные рынки.