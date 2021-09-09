Хирурга смоленской поликлиники подозревают в оформлении пациентам инвалидности за взятки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, 37-летний врач-хирург поликлиники №4 в Смоленске подозревается более чем в пяти эпизодах получения взяток за оформление инвалидности пациентам.

Подозреваемый незаконно оформлял документы, устанавливающие категорию инвалидности пациентам в целях дальнейшего получения ими социальных выплат.

Общая сумма полученных денег пока неизвестна. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".

Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы и штраф в размере сорокакратной суммы взятки, добавили в пресс-службе УФСБ по Смоленской области.

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