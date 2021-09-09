В Смоленске сотрудница торгового центра предстанет перед судом за падение 4-летнего ребёнка с эскалатора. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В отношении сотрудницы смоленского торгового центра возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

21 января 2021 года 4-летний мальчик с родителями и братом находился в одном из торговых центров города. Ребёнок схватился за поручень эскалатора на втором этаже, опустился и упал в проем, ударившись головой о твёрдую поверхность. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

При этом 43-летняя оператор торгового центра, наблюдая за происходящим через камеры в диспетчерской, не предупредила родителей об опасности и не остановила движение эскалатора.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщили в ведомстве.

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