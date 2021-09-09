Ремонт на улице Матросова в Смоленске почти завершён. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Капитальный ремонт дорог в Смоленске продолжается. Работы проводятся не только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отметили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент на улице Матросова проведено фрезерование старого покрытия. Сейчас рабочие заканчивают укладку нижнего слоя асфальта.

Улица останется пешеходной. Новое покрытие появится на проезжей части и тротуарах. Проезд для транспорта жителей микрорайона будет открыт со стороны Энергетического проезда.

Ранее «КП» писала, что подготовка Смоленской области к отопительному сезону завершена на 89%. В областной администрации обсудили готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему периоду.