Глава Смоленска запретил строительство торгового центра на проспекте Гагарина. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В администрации города не одобрили проект строительства торгового центра в районе дома №8а на проспекте Гагарина. Павильоны, расположенные между жилым домом и «Гамаюном», планировалось превратить в двухэтажное здание площадью 880 квадратных метров.

Как следует из заключения публичных слушаний, поводом для отказа послужило недостаточное количество парковочных мест на участке и отсутствие подъезда к погрузочно-разгрузочной площадке.

Согласно постановлению, которое подписал глава Смоленска Андрей Борисов, предприниматель получил отказ в части отсутствия минимального количества машино-мест (24 машино-места) для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка.

Ранее «КП» писала, что ремонт на улице Матросова в Смоленске почти завершён. Деньги на проведение работ выделены из регионального бюджета.