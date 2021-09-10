Жёсткое ДТП с фурой и BMW произошло в Ярцевском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 23:50 09 сентября спасателям поступила информация о ДТП под Смоленском. На 332 км трассы М-1 Ярцевского района столкнулись легковушка BMW и фура Mercedes.

На место происшествия выехали сотрудники ДПС, автоцистерна ПСЧ 52 и 3 человека личного состава. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в ДТП имеются пострадавшие. Им оказана медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске сотрудница торгового центра предстанет перед судом за падение 4-летнего ребёнка с эскалатора. Травмы мальчика квалифицировали как тяжкий вред здоровью.