Синоптики прогнозируют потепление в Смоленской области 10 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно прогнозам ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 10 сентября в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +20°C…+25°C.

В Смоленске воздух прогреется до +21°C…+23°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что подготовка Смоленской области к отопительному сезону завершена на 89%. В областной администрации обсудили готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему периоду.