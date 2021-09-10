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Общество10 сентября 2021 8:53

Синоптики прогнозируют потепление в Смоленской области 10 сентября

Столбики термометров поднимутся до +25°C
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Синоптики прогнозируют потепление в Смоленской области 10 сентября.

Синоптики прогнозируют потепление в Смоленской области 10 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно прогнозам ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 10 сентября в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +20°C…+25°C.

В Смоленске воздух прогреется до +21°C…+23°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что подготовка Смоленской области к отопительному сезону завершена на 89%. В областной администрации обсудили готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему периоду.