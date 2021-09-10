Синоптики прогнозируют потепление в Смоленской области 10 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Согласно прогнозам ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 10 сентября в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области: +20°C…+25°C.
В Смоленске воздух прогреется до +21°C…+23°C.
Атмосферное давление 743 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Ранее «КП» писала, что подготовка Смоленской области к отопительному сезону завершена на 89%. В областной администрации обсудили готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему периоду.