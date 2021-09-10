34-летний подозреваемый в сбыте наркотиков задержан в Смоленске. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Сотрудники полиции получили информацию о готовящемся сбыте запрещенного вещества «из рук в руки». В результате проверки сведения подтвердились.

Было установлено, что к продаже наркотиков причастен 34-летний житель Смоленска. По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, мужчину задержали возле дома, в котором он проживает.

При личном досмотре в кармане его брюк обнаружили два пакетика: один с порошком голубого цвета, второй – с порошком розового цвета. Изъятое отправили на экспертизу, которая установила, что вещества являются наркотическими средствами. Подозреваемый приобрел их через «закладку», часть употребил сам, а оставшееся планировал продать.

В отношении смолянина возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске сотрудница торгового центра предстанет перед судом за падение 4-летнего ребёнка с эскалатора. Травмы мальчика квалифицировали как тяжкий вред здоровью.