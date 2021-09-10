22 района Смоленской области подали заявки на строительство и реконструкцию общественных бань. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В 2020 году на Смоленщине стартовал проект по строительству новых и реконструкции действующих общественных бань. Выполнить все работы планируется в течение пяти лет.

В настоящее время заявки на строительство или проведение капремонта 49-ти общественных бань подали 22 муниципальных образования, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Реализация проекта началась с реконструкции нежилого здания на улице Шардина в селе Глинка. Здесь провели монтаж кровли, внутреннюю отделку помещений, отремонтировали фасад, подвели инженерные коммуникации и установили двери. В течение ближайшей недели баня примет своих первых посетителей. Она включает в себя мужское и женское отделения, парикмахерскую, прокат банно-купальных принадлежностей и буфет.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска запретил строительство торгового центра на проспекте Гагарина. Поводом для отказа послужило отсутствие парковочных мест на участке.