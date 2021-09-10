Холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщают в смоленском Горводоканале, в понедельник, 13 сентября, на трёх улицах города пройдут ремонтные работы. В связи с этим холодного водоснабжения не будет с 10:00 до 19:00 по следующим адресам:

– улица Николаева дома 40, 81, 83, 85, 87;

– Краснинское шоссе дома 1, 3, 3б, 5;

– улица Верхне-Ясенный водозабор дома 1, 1а, 2, 2а, б, в, г.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, что 22 района Смоленской области подали заявки на строительство и реконструкцию общественных бань. Реализация проекта началась в селе Глинка.