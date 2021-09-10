Конкурс на создание логотипа Реадовского парка стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Основной целью конкурса является разработка символики, которая будет отражать уникальность Реадовского парка и отвечать тенденциям в сфере дизайна.

Лучшие работы будут представлены в КВЦ имени Тенишевых, а также в уличных вставочных галереях, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Работы принимаются до 25 октября. Организаторами выступают администрация города Смоленска и Смоленское региональное отделение Союза Дизайнеров России.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска запретил строительство торгового центра на проспекте Гагарина. Поводом для отказа послужило отсутствие парковочных мест на участке.