34-летний житель Рославля до смерти избил жену. Фото: Иван ВИСЛОВ

Тело 31-летней женщины нашли 12 июля 2021 года в одном из домов Рославля. Она скончалась от ударов по голове. По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в совершении преступления подозревается 34-летний муж погибшей.

По версии следствия, 11 июля супруги вместе с соседкой распивали спиртные напитки. В ходе застолья женщина оскорбила мужа. В ответ обвиняемый несколько раз ударил её руками по голове, после чего они продолжили выпивать. Позже гостья ушла, а мужчина лёг спать. Утром хозяин дома обнаружил, что супруга скончалась. Причиной ее смерти явились телесные повреждения в области головы.

Расследование уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» завершено. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что житель Сафоновского района ответит в суде за систематическое избиение детей. Мужчина больше года наносил побои малолетним и выгонял их в холод на улицу.