Документы о Смоленском сражении 1941 года рассекретили. Фото: rvio.histrf.ru

В Российском военно-историческом обществе сообщили, что опубликованы документы, касающиеся Смоленского сражения 10 июля – 10 сентября 1941 года. В их числе также и рассекреченные данные.

В подборку входят рассекреченные карты боевых действий, а также приказы, оперативные сводки, боевые и политдонесения. Увидеть данные можно на портале История.РФ.

«Эти документы заинтересуют и ученых исследователей, и широкую аудиторию людей, интересующихся историей Великой Отечественной войны. <…> Специалистами РВИО проведена большая работа по отбору документов, относящихся к истории Смоленского сражения 1941 года. Мы выражаем глубокую благодарность руководству и сотрудникам Центрального архива Министерства обороны РФ, которые оказывают нам всемерную поддержку», — сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В ходе Смоленского сражения 10 июля – 10 сентября 1941 года на центральном участке советско-германского фронта воинам Красной Армии удалось за счет упорной обороны и смелых контратакующих действий сорвать предусмотренные планом «Барбаросса» сроки наступления гитлеровцев на Москву.

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