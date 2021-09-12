Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП под Смоленском. Фото: pixabay.com.

УМВД России по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины из Ярцево. Он стал виновником смертельного ДТП на трассе М-1 в Смоленской области. По данным УМВД, авария случилась 9 сентября около полуночи.

«Водитель «БМВ 5201», совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной «ДАФ», после чего совершил наезд на автомашину «Мерседес Бенц», остановившуюся на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в ведомстве.

От полученных травм его пассажир 1992 г.р скончался на месте аварии. Также водитель БМВ признался, что прежде, чем сесть за руль, он употреблял спиртные напитки. В отношении смолянина возбуждено уголовное дело, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Читай также: 34-летний житель Рославля до смерти избил жену. Женщина оскорбила супруга во время застолья.