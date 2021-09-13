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Общество13 сентября 2021 8:00

В Смоленске движение транспорта в Заднепровском районе ограничат из-за ремонта

Работы будут проходить с 13 по 24 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске движение транспорта в Заднепровском районе ограничат из-за ремонта. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске движение транспорта в Заднепровском районе ограничат из-за ремонта. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта ограничат в районе дома №58 по улице Автозаводской, сообщили в городской администрации.

Дорога будет перекрыта с с 8:00 утра понедельника, 13 сентября, до 17:00 вечера 24 сентября. На участке проведут ремонт трубопровода теплосети.

Ранее «КП» писала, что документы о Смоленском сражении 1941 года рассекретили. Об этом рассказали в Российском военно-историческом обществе.