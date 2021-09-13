Под Смоленском неизвестные разгромили стихийный мемориал в память о погибшем Владе Бахове. Фото: группа «Влад Бахов» ВКонтакте.

Мемориал был организован неравнодушными смолянами на месте, где Влада видели в последний раз. Подросток бесследно пропал 6 апреля 2019 года в Демидовском районе, его тело было найдено спустя год.

11 сентября 2021 года отец Влада приехал к памятному месту и обнаружил, что мемориал разгромлен.

– Около двух лет там находились вазы, куда ставили цветы как родители, так и неравнодушные. Многие оставляли там записки. Вазы были прикреплены к столу, чтобы погода не вносила свои коррективы. Ваз было несколько. Ещё недавно они стояли, как и цветы. Сегодня ваз нет. Их просто вырвали. А цветы валялись у шалаша. Наклейка «Влад Бахов» тоже валялась, – рассказал автор поста в соцсетях.

Смоляне добавили, что во вторник, 14 сентября, день рождения Влада. Несмотря на случившиеся, здесь снова будут стоять цветы, а традиция продолжится.

Ранее «КП» писала, что документы о Смоленском сражении 1941 года рассекретили. Об этом рассказали в Российском военно-историческом обществе.