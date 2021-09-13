В Рославле подростки избили нетрезвого мужчину. Фото: паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

Смоляне рассказали об инциденте в соцсетях. По словам очевидцев, группа подростков напала на нетрезвого мужчину в 15 микрорайне. Один из несовершеннолетних бил мужчину по голове, пока остальные наблюдали за происходящим.

Пострадавшему помогла вовремя подошедшая женщина. Жители Рославля отмечают, что за подростком и ранее замечали подобное поведение.

– Он никого не понимает, я ему один раз сделала замечание, разбивал бутылки об угол дома, так он слушать не хочет, а рядом стояла его бабушка, на которой он «тренируется» дома. Она с переломанной рукой ходила, говорила внук сломал, – поделилась смолянка.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском неизвестные разгромили стихийный мемориал в память о погибшем Владе Бахове. Вандалы разбросали вазы и цветы на территории памятного места.