Частная баня сгорела ночью в Гагаринском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вызов поступил пожарным в 00:42 13 августа. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в деревне Зитеево Гагаринского района загорелась частная баня.

Проезжающие мимо люди увидели огонь, которым была охвачена кровля здания, и вызвали пожарных. На место происшествия выехали две автоцистерны и 5 человек личного состава. Пламя распространялось очень быстро, но спасателям удалось не допустить его перекидывания на другие строения, пожар был потушен.

В результате огнем уничтожена баня, погибших и пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

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