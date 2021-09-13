Роуминг на мобильную связь смолян отменят на территории Беларуси. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В пятницу, 10 сентября, в Минске состоялось заседание Совета Министров Союзного государства, в ходе которого Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский в соцсетях.

– Считаю это огромным достижением, в первую очередь, для жителей приграничных регионов, таких как наша Смоленская область. На протяжении многих лет наличие роуминга между Россией и Белоруссией является колоссальной проблемой. Особенно для тех, кто живет в приграничных населенных пунктах. За услуги сотовой связи люди там вынуждены платить несоизмеримые суммы. И зачастую использование белорусских sim-карт обходится им в разы дешевле, нежели российских, что, конечно же, доставляет массу неудобств, – написал глава региона.

Решение об отмене роуминга вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее «КП» писала, что документы о Смоленском сражении 1941 года рассекретили. Об этом рассказали в Российском военно-историческом обществе.