СКР проверит информацию о приставаниях мужчины к ребёнку В Смоленске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Смоленска рассказала в соцсетях о «странном мужчине», который приставал к маленькому ребёнку в районе Киевского шоссе. По словам женщины, незнакомец гладил несовершеннолетнего по коленям и звал во дворы других домов. Смолянка собирается обратиться в полицию, чтобы составить фоторобот извращенца.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, информация о попытке преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении подростка будет проверена. В ходе доследственной проверки установят все обстоятельства произошедшего, а по результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что в Рославле подростки избили нетрезвого мужчину. Группа несовершеннолетних напала на местного жителя в 15 микрорайоне.