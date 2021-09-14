Коронавирусные ограничения в Смоленской области смягчили для организации голосования на выборах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

13 сентября губернатор Алексей Островский внес изменения в «Указ о введении режима повышенной готовности». Они касаются порядка проведения голосования на выборах в Госдуму.

Теперь допуск в организации с круглосуточным пребыванием граждан будет разрешен членам участковых избирательных комиссий и наблюдателям, при условии прохождения ими в течение года полного курса прививки от COVID-19 или в случае перенесенной в последние полгода коронавирусной инфекции, следует из нормативно-правовой информации указа.

Одновременно с сертификатом о вакцинации или справкой о недавно перенесенной болезни, необходимо предоставить и отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, полученный не ранее, чем за три дня до старта голосования.

Остальные меры по противодействию распространению коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, масочный режим и режим самоизоляции для вернувшихся из другого региона сохраняются.

Ранее «КП» писала, что «Гаражная амнистия» позволит жителям Смоленской области бесплатно получить в собственность земельные участки. Закон будет действовать до 1 января 2026 года.