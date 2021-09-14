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Происшествия14 сентября 2021 8:08

34-летний водитель Skoda Octavia погиб в ДТП в Дорогобужском районе

Легковушка влетела в стелу на въезде в район
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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34-летний водитель Skoda Octavia погиб в ДТП в Дорогобужском районе. Фото: паблик «Нетипичный чёрный список Сафоново-Дорогобуж» ВКонтакте.

34-летний водитель Skoda Octavia погиб в ДТП в Дорогобужском районе. Фото: паблик «Нетипичный чёрный список Сафоново-Дорогобуж» ВКонтакте.

В понедельник, 13 сентября, смоляне сообщили о пропаже 34-летнего Пышкина Виталия. Мужчина вышел из дома в Дорогобуже около 18:20 11 сентября и уехал в сторону города Сафоново.

12 сентября его автомобиль Skoda Octavia зафиксировала камера на трассе М1 Москва-Минск на повороте в деревню Николо-Погорелое. На следующий день мужчину нашли мертвым, об этом сообщили его близкие в соцсетях. Водитель погиб в результате столкновения со стелой на въезде в Дорогобужский район.

Ранее частная баня сгорела ночью в Гагаринском районе. Причину возгорания устанавливают специалисты.