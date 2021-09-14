Похолодание ожидается в Смоленской области 14 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 14 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями, сообщили в Смоленском ЦГМC – филиале ФГБУ "Центральное УГМС". Днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, скорость будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +12°C…+17°C.

В Смоленске: +13°C…+15°C.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее «КП» писала, что коронавирусные ограничения в Смоленской области смягчили для организации голосования на выборах. Члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели получат доступ в организации с круглосуточным пребыванием.