Под Смоленском двух нелегалов задержали за пересечение границы. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Граждане одной из стран Ближнего Востока были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области в районе населенного пункта Красная Горка Краснинского района. Двое мужчин намеревались незаконно проникнуть на территорию РФ.

Иностранцы приехали к линии государственной границы на общественном транспорте и попытались пешком обойти место несения службы пограничного наряда, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Смоленской области. Они скрытно двигались по лесополосе вдоль автодороги, но их замысел не сработал. Мужчины были задержаны пограничным нарядом.

В ходе опроса иностранцы пояснили, что планировали попасть в Москву. В отношении задержанных проводится проверка, с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском пьяный автомобилист напал на сотрудника полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.