Капитальный ремонт проведут в поликлинике №3 в Смоленске. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Поликлиника №3» проводят ремонт в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В медучреждении заменят старые окна на новые пластиковые и капитально отремонтируют цокольный этаж. На данный момент здесь уже завершён ремонт процедурного кабинета, рассказали в профильном департаменте.

Средства на проведение работ выделены из регионального бюджета.

Ранее «КП» писала, что коронавирусные ограничения в Смоленской области смягчили для организации голосования на выборах. Члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели получат доступ в организации с круглосуточным пребыванием.