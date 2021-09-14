Квартира в частном жилом доме сгорела в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар в двухквартирном жилом доме на переулке Озерный посёлка Хиславичи произошёл в понедельник, 13 августа.

Хозяйка квартиры, собираясь на работу, почувствовала запах дыма, он доносился из ванной комнаты. Женщина позвонила мужу, который ещё не успел уйти далеко, и вызвала пожарных.

Вернувшись, мужчина предпринял все попытки потушить пламя, но огонь быстро распространялся по отделанным пластиком стенам в ванной и перешел на кровлю. На место происшествия прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. С кровли огонь перешел на всю площадь квартиры. Пожарным удалось сдержать пламя и не дать ему распространиться на вторую квартиру.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, одна часть дома выгорела изнутри по всей площади, частично уничтожена кровля.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Одна из основных рассматриваемых версий причин возгорания электротехническая – возможная неисправность водонагревателя.

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