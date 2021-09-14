До 8 лет тюрьмы грозит жителю Смоленска за взятку для сдачи экзамена по вождению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 сентября 57-летний мужчина пришёл в ГИБДД для сдачи теоретического экзамена на права. Он предложил начальнику отделения деньги, чтобы успешно сдать экзамен. Сотрудник полиции отказался и сообщил об этом вышестоящему руководству.

Позже смолянин снова пришёл в кабинет, озвучил свою просьбу и положил на стол 15 тысяч рублей. После этого в помещение вошли заместитель начальника УГИБДД и оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Они показали мужчине видеозапись его действий, разъяснили их противоправность и правовые последствия. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственных органов изъяли денежные средства и задокументировали факт дачи взятки должностному лицу.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском двух нелегалов задержали за пересечение границы. Иностранцы попытались пешком обойти место несения службы пограничного наряда, чтобы попасть в Москву.