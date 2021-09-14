53 воинских захоронения планируют восстановить в Смоленской области в 2021 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В регионе продолжается реализация федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Она направлена на восстановление и поддержание в надлежащем состоянии Братских могил, мемориалов и обелисков. Таких памятных мест в Смоленской области 487, из них 376 – братских. Работа в этом направлении проводится ежегодно и финансируется из федерального и регионального бюджетов.

В 2020 году за счёт выделенных средств было отремонтировано 69 воинских захоронений, установлено 68 мемориальных знаков и нанесено почти 5 тысяч имен погибших, возвращенных из небытия, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В планах на 2021 – восстановить 53 воинских захоронения, а также обеспечить установку 44 мемориальных знаков. Среди них – воинское захоронение в Велиже, Братская могила советских воинов в деревне Дубровка Руднянского района, мемориал на проезде Маршала Конева в Смоленске, Братское воинское захоронение №1 в Сквере Памяти в Сафонове, Петровское воинское захоронение 5655 воинов, павших при обороне и освобождении Ярцевского района. Кроме того, начался первый этап ремонта на мемориальном комплексе «Поле Памяти» под Демидовом.

Перечень памятных мест, которые приведут в порядок в 2022 году, уже формируется. В их числе – воинское захоронение в Демидове, Братские могилы в Кардымовском, Вяземском, Сафоновском районах и другие.

– Впереди важная для всех нас дата – 78-я годовщина освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. Именно к этому событию приурочена в нынешнем году региональная акция «Единый день благоустройства воинских захоронений», которая проводится ежегодно. Традиционно в ней принимают участие волонтеры, представители поискового движения, органов местного самоуправления, студенты и школьники, предприятия и организации. Приглашаю каждого из вас присоединиться к этой акции и отдать дань памяти и уважения тем, кто ценой собственной жизни подарил нам свободу и мирное небо над головой. Вечная память защитникам Отечества! – добавил Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что коронавирусные ограничения в Смоленской области смягчили для организации голосования на выборах. Члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели получат доступ в организации с круглосуточным пребыванием.