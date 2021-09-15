Массовое ДТП с тремя фурами и легковушкой Toyota Camry произошло под Смоленском. Фото: паблик «Автокадр_67 ДТП, ЧП» ВКонтакте.

Во вторник, 14 сентября, на 337 км трассы М-1 Ярцевского района произошла страшная авария с участием большегрузов.

По информации очевидцев, одна из фур столкнулась с автомобилем Toyota Camry и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение ещё с двумя большегрузами.

Фото: паблик «Автокадр_67 ДТП, ЧП» ВКонтакте.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, автоцистерна и три спасателя. Водителям помогли выбраться, один из них погиб, остальные участники ДТП госпитализированы в медучреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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