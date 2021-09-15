22 машины скорой помощи и 25 школьных автобусов поступят в Смоленскую область. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Новые школьные автобусы и машины скорой помощи поступят в российские регионы в рамках программы обновления автопарков. Более 5 тысяч автомобилей отечественного производства появится в небольших городах и сёлах. На закупку в 2021 году выделено почти 15,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в Смоленскую область отправят 22 машины скорой помощи и 25 школьных автобусов. Теперь школьники смогут быстрее и комфортнее добираться до места учебы, а врачи станут быстрее приезжать к пациентам.

Ранее «КП» писала, что улицу Верхне-Профинтерновская ремонтируют в Смоленске. Работы осуществляются за счет средств, сэкономленных при ремонте других объектов.