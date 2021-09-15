Горячую воду отключат на трёх улицах Смоленска из-за аварии на теплосети. Фото: смоленский филиал ПАО «Квадра».

Как сообщили в смоленском филиале ПАО «Квадра», в среду, 15 сентября, специалисты проведут работы по ликвидации утечки на участке теплосети по улице Соколовского. В связи с этим жители трёх улиц останутся без горячей воды.

Водоснабжения не будет с 8:30 до 17:00 по следующим адресам:

– ул. Соколовского, 1, 2, 4-16;

– ул. 25 Сентября, 30б, 38, 38к1, 40, 42, 44, 46, 48;

– пр-т Строителей, 24, 26.

Ранее «КП» писала, что улицу Верхне-Профинтерновская ремонтируют в Смоленске. Работы осуществляются за счет средств, сэкономленных при ремонте других объектов.