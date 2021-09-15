Автомобиль Hyundai сгорел ночью в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 02:38 15 сентября. На место происшествия выехали автоцистерна и 3 спасателя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

По прибытии информация подтвердилась – на улице Ленина загорелся легковой автомобиль Hyundai. Пожар удалось потушить, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания – техническая неисправность или чьи-то умышленные действия – устанавливается специалистами.

Ранее массовое ДТП с тремя фурами и легковушкой Toyota Camry произошло под Смоленском. Водитель одного из большегрузов погиб, пострадавшие госпитализированы.