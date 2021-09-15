В Смоленске новую поликлинику в микрорайоне Королёвка построят к концу ноября 2024 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В начале сентября 2021 года был заключен контракт на выполнение работ по строительству пятиэтажной поликлиники в микрорайоне Королёвка. Завершить их планируют к концу ноября 2024 года, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Вопрос по строительству поликлиники, по словам главы региона, назрел уже давно. На данный момент на Королёвке проживает порядка 60 тысяч жителей. Микрорайон продолжает расширяться. Ближайшие учреждения здравоохранения, где местные жители получают медицинские услуги, находятся на улице Фрунзе (поликлиника №7) и в микрорайоне Королевка, 21 (клиника «Медекс-Смоленск»), а детские поликлиники №5 и №6 территориально размещаются на улицах Толмачева и Котовского. Это, конечно, увеличивает нагрузку на медперсонал и создаёт неудобства для пациентов.

В новой поликлинике, помимо основных специалистов, будут осуществлять прием аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, детский кардиолог, педиатр, травматолог-ортопед, детский уролог-андролог, детский хирург, детский эндокринолог. При оказании медицинских услуг акцент будет сделан на терапевтический и педиатрический профиль.

Все необходимые подготовительные мероприятия уже ведутся. С учетом законодательно определенных процедур по приемке объекта и его лицензированию ожидается, что учреждение начнет принимать первых пациентов в начале 2025 года.

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