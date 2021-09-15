Работы по благоустройству сквера за «Октябрём» в Смоленске завершаются. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Благоустройство сквера за кинотеатром «Октябрь» находится на финишной стадии, рассказали в пресс-службе городской администрации. Однако качество выполнения покрытия вызвало претензии во время комиссионной проверки. В настоящий момент новый подрядчик устраняет все недочёты, ведет переустройство покрытий дорожек на некоторых участках.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

После устранения замечаний территория сквера заполнится различными малыми архитектурными формами. Здесь появятся скамейки в стиле модерн, современная высококачественная детская площадка с резиновым покрытием, «световые» качели, подсвеченные скульптуры бегемотов и кроликов.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Все работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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