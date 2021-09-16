Ремонт проездов в Смоленске завершится к 15 октября. Фото: Смоленский городской Совет.

Депутаты горсовета обсудили итоги работы на внутриквартальных проездах в Смоленске и рекомендовали задействованным подрядчикам ускориться и мобилизовать все силы.

Напомним, в этом году по инициативе фракции «Единой России» горсовета в Смоленске отремонтируют 41 внутриквартальный проезд общей протяженностью более 10 км. Из регионального бюджета на эти цели выделено 200 миллионов рублей. В 2022-м году в областном центре количество обновляемых проездов возрастёт – планируется отремонтировать 56 участков внутриквартальных дорог.

По словам начальника управления дорожного хозяйства и строительства администрации города Натальи Майоровой, в настоящее время укладка двух слоев асфальта и обновление тротуаров завершены на 20 проездах, ремонт на 18 адресах продолжается, ещё 3 находятся на очереди.

– Срок окончания обязательств по контрактам – 15 октября, о чём депутаты напоминают от совещания к совещанию и в ходе встреч на объектах. Пока темпы вызывают вопросы, поскольку цифры с прошлой недели практически не изменились, но работа на проездах ведётся во всех районах города. На заседании подрядчики пообещали, что всё успеют выполнить в срок, – отметила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Депутаты также обсудили, как решается задача по приведению в порядок примыкающих к обновляемым проездам территорий. Предложение усилить взаимодействие с управляющими компаниями, подрядными организациями и индивидуальными предпринимателями для устранения замечаний жителей и доведения общего вида проездов «до ума» на прошлой неделе озвучил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, который координирует проведение штабов, посвящённых ремонту проездов в столице региона.

На заседании подняли вопрос об организации движения на проезде с улицы Коммунистической возле дома 5а до дома 5 по улице Маяковского. Заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко отметила, что на улице Маяковского, которая будет пешеходной, необходимо организовать проезд для спецтехники, пожарных машин, скорой помощи и автотранспорта с учётом пожеланий жителей ряда домов.

Ранее депутат горсовета Сергей Маслаков уже встречался с активистами этого района. Он предложил организовать встречу подрядчика, МКУ «Строитель», представителей администрации с горожанами и выстроить удобное для всех решение этого вопроса.

Во вторник, аналогичное обсуждение острых вопросов с жильцами состоялось на проезде по улице Соколовского, где процесс ремонта неожиданно «завис» на несколько дней, и только после переговоров был снова возобновлён.