Юные баскетболисты Смоленщины покорили вершины Международного спортивного фестиваля

Фото: Андрей Смирнов.

На VIII Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ съехались сборные из 11 стран – более 400 участников. Смоленскую область представили команды юношей и девушек из Десногорска – они показали мастерство в баскетболе 3х3.

«Мы не только играли, но и посещали экскурсии, знакомились с ребятами из других стран. Было, правда, здорово», - поделились впечатлениями юные спортсмены.

Отметим, десногорцы – постоянные участники «Планеты баскетбола – оранжевый атом». Этот марафон уже четыре года проходит в регионе в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» при поддержке Федерации баскетбола Смоленской области, Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС.

Фото: Андрей Смирнов.

Из Ульяновска смоляне увезли заслуженные награды. Девушки завоевали «золото», юноши – «бронзу».

«Очень приятно, что наши баскетболисты так успешно выступили на серьезном турнире. Это говорит о том, что работа по развитию этого спортивного направления у нас в области приносит результаты», - поделился региональный координатор «Детского спорта» Андрей Моргунов.

За последние четыре года на Смоленщине была построена самая настоящая система - она превратила игру в механизм по вовлечению в спорт людей самого разного возраста, отметил президент ФБСО, председатель Общественного совета проекта «Детский спорт» Сергей Фомин.

«Через баскетбол мы приобщаем смолян к здоровому образу жизни, наши марафоны в форматах 3х3, 4х4, 5х5 сопровождают ребят на всех этапах взросления: в школьных, молодежных и взрослых лигах. Мы проводим действительно серьезную работу. Как я уже не раз говорил, ее основная цель - привлечение инвестиций в здоровье граждан», - пояснил Сергей Фомин, который теперь также входит в состав Общественного совета при Минспорте России (соответствующий приказ 14 сентября подписал министр спорта Олег Матыцин).

Отметим, баскетбольный сезон в регионе продолжается, ближайшие соревнования, посвященные Дню освобождения Смоленщины, состоятся 24 и 25 сентября во Дворце спорта «Юбилейный».