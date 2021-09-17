Свидетелей смертельного ДТП с автомобилем «ВАЗ» ищут в Кардымовском районе. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Около 13:20 10 августа на 6 км автодороги «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия» - Кардымово Кардымовского района произошло ДТП с участием автомобиля «ГАЗ 274701» и автомобиля «ВАЗ 21124».

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, водитель Газели не справился с управлением и на большой скорости въехал в легковушку. 42-летний водитель «ВАЗ-21124» скончался на месте от полученных травм.

Возможных свидетелей и очевидцев аварии просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Смоленской области).

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