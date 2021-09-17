Выборы в Госдуму начались в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 17 сентября, началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и выборах органов местного самоуправления. По информации областной избирательной комиссии, оно будет проводиться три дня – 17, 18 и 19 сентября с 8:00 утра до 20:00 вечера.

В Смоленской области проголосовать можно на 787 стационарных избирательных участках, расположенных на 708 объектах. На 321 избирательном участке будет вестись видеонаблюдение.

Ранее «КП» писала, что около 100 социальных выплат предоставляются смоленским семьям с детьми и пожилым людям. В областной администрации обсудили меры соцподдержки отдельных категорий граждан, а также предоставления услуг с помощью цифровой платформы.