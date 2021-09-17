79-летняя пенсионерка пропала в лесу Вяземского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 17 сентября, ПСО «Сальвар» объявил поиски пропавшей Антонины Чеснаковой. 79-летняя женщина ушла в лес недалеко от лесопарка Русятка и не вернулась. На данный момент её местонахождение неизвестно.

Поисковики формируют спасательные экипажи и выезжают на помощь пенсионерке.

Ранее «КП» писала, что свидетелей смертельного ДТП с автомобилем «ВАЗ» ищут в Кардымовском районе. Водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия.