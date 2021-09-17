Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 17 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя завершится для смолян похолоданием и кратковременными дождями. В пятницу, 17 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь. Ветер восточный, днём 7-12 м/с, сообщили в смоленском филиале ЦГМС.

Температура воздуха по области: +9ºС...+14ºС.

В Смоленске: +11ºС...+13ºС.

Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.

Ранее «КП» писала, что отопительный сезон в Смоленской области начнётся 17 сентября. Уровень готовности региона к осенне-зимнему периоду составляет 95%.