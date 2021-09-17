В Смоленской области льготы для международных перевозчиков продлятся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областной администрации обсудили вопрос продления льготы по транспортному налогу для налогоплательщиков, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов (в отношении грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил).

В 2021 году заканчивается действие льготы, установленной на 2019-2021 годы. За этот период ей воспользовались 204 налогоплательщика, что позволило им высвободить до 26 млн рублей и направить на обновление автопарка, рассказали в пресс-службе областной администрации.

По состоянию на 1 августа в Смоленской области зарегистрировано 9 764 автомобильных транспортных средства (АТС), осуществляющих международные перевозки. 93% от общего количества автомобильных транспортных средств приходится на АТС 4, 5 и 6 экологических классов, поэтому, по словам вице-губернатора Алексея Гусева, целесообразно установить льготу именно для этих автомобилей.

Речь идёт о снижении ставки транспортного налога на 25% – для автомобилей, соответствующих экологическому классу 4, на 30% – для автомобилей, соответствующих экологическому классу 5, на 40%– для автомобилей, соответствующих экологическому классу 6.

– Продление льготы окажет влияние на улучшение условий ведения бизнеса на территории региона, создание дополнительных преимуществ Смоленской области как транспортно-логистического узла, развитие отрасли международных автомобильных перевозок, а также сохранение окружающей среды от вредных выбросов автомобильного транспорта, – отметил губернатор Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске благоустройство сквера у ДК «Сортировка» планируют завершить 10 октября. Новый подрядчик уже приступил к работам на объекте.