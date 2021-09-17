149 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 17 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ещё 149 случаев заболевания выявлено в Смоленской области за прошедшие сутки. По информации профильного департамента, общее число заразившихся COVID-19 составляет 47 846.

Статус «экс-пациента» получили 42 886 жителей региона. 8 человек не справились с болезнью, всего 1 616 ушли из жизни за всё время пандемии.

С подтверждённым диагнозом в стационаре находятся 634 человека, с подозрением на ковид – 329. 3 569 смолян отправлены на самоизоляцию.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области льготы для международных перевозчиков продлятся. Размер ставки транспортного налога снизят для автомобилей 4, 5 и 6 экологических классов.