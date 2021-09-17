10 смоленских компаний стали участниками программы по развитию промышленного туризма. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Агентство стратегических инициатив подвело итоги Всероссийского конкурса и выбрало 30 регионов с самыми интересными заявками по развитию промышленного туризма. В их число вошла и Смоленская область, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

10 компаний региона, обладающих известными брендами, до конца декабря примут участие в бесплатной обучающей программе АСИ для промышленных предприятий, которые готовы открыть свои двери для экскурсий. Среди них – Кристалл (огранка алмазов), Полиграфкомбинат (полиграфия), ДСК (колбасный цех), «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» (производство древесных плит) и Розтех (производство нижнего белья) в Гагарине, Русский лен (льнокомбинат), Ледванс (производство светотехнического оборудования), Катынь (агроферма) в Смоленском районе, Торфопром (производство удобрений и почвы) в Рославле и Роял Кейк (продукты полезного питания, протеиновые батончики) в Сафонове.

Обучающая программа поможет предприятиям разработать региональные стратегии промышленного туризма, создать экскурсионные маршруты, ориентированные не только на будущих сотрудников и потребителей, но и потенциальных партнёров, инвесторов и клиентов.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области льготы для международных перевозчиков продлятся. Размер ставки транспортного налога снизят для автомобилей 4, 5 и 6 экологических классов.