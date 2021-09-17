В Смоленской области 60 тысяч гектаров земель планируют засеять озимыми культурами в 2021 году. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Озимыми культурами засеют примерно 60,4 тысячи гектаров, что на 7,3 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сельскохозяйственные предприятия региона приступили к посевной компании 4 августа. На сегодняшний день засеяно около 32,5 тысячи гектаров, из них – 20,7 тысячи гектаров пшеницы, 1,8 тысячи гектаров ржи, 1,2 тысячи гектаров тритикале, 8,9 тысячи гектаров рапса. Стоит отметить, что на аналогичную дату прошлого года было засеяно на 14,6 тысячи гектаров земель меньше.

Наибольшие площади озимого сева расположены в Починковском и Сычевском районах. В числе муниципалитетов-лидеров по выполнению плана – Угранский, Дорогобужский, Велижский и Ершичский районы.

В этом году для проведения озимого сева более 100 сельхозтоваропроизводителей региона получили минеральные удобрения в объеме 500 тонн. Благодаря договоренностям, достигнутым между Алексеем Островским и руководством ПАО «Дорогобуж», предприятие ежегодно предоставляет часть своих удобрений для смоленских аграриев на безвозмездной основе.

Ранее «КП» писала, что 10 смоленских компаний стали участниками программы по развитию промышленного туризма. Предприятия пройдут обучающую программу по внедрению экскурсий для клиентов и потенциальных инвесторов.