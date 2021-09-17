Ремонт дороги на улице Академика Петрова в Смоленске завершается. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На улице Академика Петрова завершают укладку выравнивающего слоя асфальтового покрытия. Для этого рабочие пригнали на объект 9 самосвалов асфальта, что позволяет вести непрерывную укладку, рассказали в пресс-службе городской администрации. В работе задействованы 4 разновесных катка. Площадь укладки превышает 6 тысяч квадратных метров.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Работы по укладке второго слоя асфальта планируют завершить за выходные. На объекте останется нанести разметку, установить дорожные знаки и благоустроить территорию.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Кроме того, по просьбе жителей, возле дома №9 будут оборудованы ступеньки и пандусы. Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 60 тысяч гектаров земель планируют засеять озимыми культурами в 2021 году. Наибольшие площади озимого сева расположены в Починковском и Сычевском районах.