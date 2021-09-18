В Смоленске стартовал отопительный сезон

В Смоленске начался отопительный сезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 17 сентября, в Смоленске официально стартовал отопительный сезон. Пока речь идёт лишь о социальных учреждениях города, рассказали в пресс-службе «Квадры».

Включать отопления будут поэтапно, так как к настоящему времени ещё не все дома окончательно готовы к сезону. Сначала потеплеет в больницах, детских садах, школах и других учреждениях соцсферы, затем – в жилых домах.

Жилым зданиям пока придется подождать, однако эксперты сообщают, что недолго.

Отметим, что лишь в 2021 году на подготовку объектов к отоплению в регионе "Квадра" потратила около 460 миллионов рублей. Энергетики провели ремонты генерирующего оборудования, а также заменили 4,7 км магистральных тепловых сетей областного центра.

Ход процесса запуска тепла зависит от многих участников, так как, помимо «Квадры», в нем участвуют другие организации, которые эксплуатируют квартальные тепловые сети, тепловые пункты, системы отопления внутри жилых домов и объектов.

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