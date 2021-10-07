Два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Кардымовском районе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Кардымовском районе открылись сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта, рассказали в профильном департаменте. Первичные доврачебные медучреждения, оказывающие медико-санитарную помощь сельскому населению, появились в деревнях Каменка и Шестаково.

ФАПы были построены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» в составе нацпроекта «Здравоохранение».

Читай также: в Смоленске ремонт межквартального проезда на улице Николаева завершается. В городе продолжается масштабное обновление дорог во дворах.