91-летняя пенсионерка пропала в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Зинаида Гопанкова ушла из дома №14 в посёлке Гедеоновка в пятницу, 8 октября. С тех пор её местонахождение неизвестно.

В ПСО «Сальвар» сообщают, что женщина ростом 150-152 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Особыми приметами пенсионерки являются: отсутствие зубов и пигментные пятна на лице. На ней были сиреневый платок (предположительно), коричневый плащ, сапоги на липучке серые с рисунком.

Активисты и близкие смолянки просят сообщить любую известную информацию по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88, 102.

Ранее «КП» писала, что смолянину грозит 20 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия и перевозку наркотиков в крупном размере. Мужчина планировал перевезти более полукилограмма наркотиков, но был взят с поличным.