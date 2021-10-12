83-летнюю женщину госпитализировали после пожара на улице Свердлова в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вчера, 11 октября, около 11 часов утра в одном из частных домов по улице Свердлова произошёл пожар. О возгорании в комнате хозяйке дома сообщила её пожилая мать. Женщина вывела пенсионерку из задымлённого помещения и вызвала пожарных.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели 2 специализированной и 3 пожарно-спасательных частей. Им удалось потушить огонь и предотвратить его распространение на весь дом.

Прибывшие к месту происшествия медики осмотрели 83-летнюю женщину и с признаками отравления продуктами горения госпитализировали её. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося огнем повреждены диван, шкаф и потолок, сама комната закопчена дымом. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что 91-летняя пенсионерка пропала в Смоленске. Женщина ушла из дома 8 октября и не вернулась.