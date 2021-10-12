Команда Смоленской области заняла второе место в рейтинге программы «Системное управление регионом». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Подведены итоги программы «Системное управление регионом», организованной РАНХиГС. Обучение проходили 44 региона, в том числе – команда Смоленской области, ставшая лидером интегрального рейтинга, рассказали в пресс-службе областной администрации.

«Системное управление регионом» – программа повышения квалификации. Она включает в себя 3 модуля, в которых рассматривается большинство практических задач, тренингов и публичных выступлений.

В 2021 году от Смоленской области участвовали представители областной администрации, 12-ти муниципальных образований и инфраструктуры поддержки бизнеса. Они представили 3 проекта в сфере IT, туризма и промышленности, среди них: концепция IT-хаба, который поможет остановить отток специалистов из региона, авиационная туристская программа «Гагарин – полетели!». Ключевым проектом стала проработка «Промышленно-логистического хаба» – особая экономическая зона «Стабна». Участники сформировали новую модель Особой экономической зоны, что поможет привлечь инвесторов и будущих резидентов. Постановление о её создании уже подписано Правительством РФ, на данный момент 5 компаний планируют разместить в ней свои предприятия.

Итоговый проект смоленской команды выиграл в номинации «Лучшее решение по взаимодействию бизнеса и власти», а также участники получили главный кубок в бизнес-игре «Regionsim», организованной Агентством стратегических инициатив. Кроме этого, два представителя региона вошли в ТОП-20 участников программы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт проезда от Шевченко до Ломоносова подходит к завершению. Это один из самых больших ремонтируемых объектов в 2021 году.